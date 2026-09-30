Budaun News: गड्ढा खोदने से बरेली-आगरा हाईवे थमा, तीन घंटे जाम में फंसे रहे सैकड़ों वाहन
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:43 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:43 AM IST
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सिलहरी। बरेली-आगरा हाईवे पर बाइपास चौराहे के पास एक्सप्रेस-वे के पिलर का फाउंडेशन बनाने के लिए खोदा गया गड्ढा मंगलवार को यातायात पर भारी पड़ गया। निर्माण कार्य के चलते दोपहर 3:30 बजे वाहनों की रफ्तार थम गई। देखते ही देखते बाईपास पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
सैकड़ों वाहन चालक करीब तीन घंटे तक जाम में फंसे रहे। सूचना मिलने पर नवादा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने यातायात का दबाव कम करने के लिए वाहनों को अलग-अलग रूटों पर डायवर्ट किया और चौराहे पर फंसे वाहनों को निकलवाया। करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद शाम 6 बजे के आसपास यातायात सामान्य हो सका।
सीओ यातायात सुनील कुमार ने बताया कि हाईवे पर पिलर का फाउंडेशन बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे की वजह से जाम लगा था। अब हालात सामान्य हैं।
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सैकड़ों वाहन चालक करीब तीन घंटे तक जाम में फंसे रहे। सूचना मिलने पर नवादा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने यातायात का दबाव कम करने के लिए वाहनों को अलग-अलग रूटों पर डायवर्ट किया और चौराहे पर फंसे वाहनों को निकलवाया। करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद शाम 6 बजे के आसपास यातायात सामान्य हो सका।
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सीओ यातायात सुनील कुमार ने बताया कि हाईवे पर पिलर का फाउंडेशन बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे की वजह से जाम लगा था। अब हालात सामान्य हैं।