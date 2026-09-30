फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Digging of a pit brings Bareilly-Agra Highway to a standstill; hundreds of vehicles stuck in a three-hour traffic jam.

Budaun News: गड्ढा खोदने से बरेली-आगरा हाईवे थमा, तीन घंटे जाम में फंसे रहे सैकड़ों वाहन

Wed, 30 Sep 2026 01:43 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Digging of a pit brings Bareilly-Agra Highway to a standstill; hundreds of vehicles stuck in a three-hour traffic jam.
बरेली-आगरा हाईवे पर बाईपास चौराहे के पास एक्सप्रेस-वे पर लगा लंबा जाम। संवाद
सिलहरी। बरेली-आगरा हाईवे पर बाइपास चौराहे के पास एक्सप्रेस-वे के पिलर का फाउंडेशन बनाने के लिए खोदा गया गड्ढा मंगलवार को यातायात पर भारी पड़ गया। निर्माण कार्य के चलते दोपहर 3:30 बजे वाहनों की रफ्तार थम गई। देखते ही देखते बाईपास पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
विज्ञापन

सैकड़ों वाहन चालक करीब तीन घंटे तक जाम में फंसे रहे। सूचना मिलने पर नवादा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने यातायात का दबाव कम करने के लिए वाहनों को अलग-अलग रूटों पर डायवर्ट किया और चौराहे पर फंसे वाहनों को निकलवाया। करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद शाम 6 बजे के आसपास यातायात सामान्य हो सका।
विज्ञापन


सीओ यातायात सुनील कुमार ने बताया कि हाईवे पर पिलर का फाउंडेशन बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे की वजह से जाम लगा था। अब हालात सामान्य हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed