Budaun News: सिटी में आज

विज्ञापन



सम्मान : वजीरगंज ब्लॉक पर आंगन उत्सव कार्यक्रम में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता की ओर से आंगनबाड़ी महिला कर्मियों का सम्मान पूर्वाह्न 11 बजे से।

श्रीराम कथा : बिसौली में बिल्सी रोड स्थित गांव करनपुर में दंदरौआ सरकार पर अमृतदास खाकी महाराज नौ दिन महाशिवपुराण कथा का बखान अपराह्न दो बजे से करेंगे।

- बिल्सी के कछला रोड स्थित श्री माहेश्वरी धर्मशाला में श्रीराम-कृष्ण समिति की ओर से श्रीरामकथा शाम 3 बजे से।

कलशयात्रा : उघैती के गांव करनपुर में शिव महापुराण के अंतर्गत कलशयात्रा सुबह 10 बजे से निकाली जाएगी।