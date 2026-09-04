Budaun News: सिटी में आज

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लीला का मंचन : बिल्सी क्षेत्र के गांव नगला डल्लू स्थित जाहरवीर बाबा के मंदिर पर आयोजित रामलीला मेले में श्रीकृष्ण जन्म की लीला का मंचन अपराह्न दो बजे से।



- दबतोरी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीकृष्ण जन्म की लीला का मंचन रात दस बजे से।

शोभायात्रा : कादरचौक में कस्बा सहित रमजानपुर, मुहम्मद गंज, ककोड़ा, कुड़ा शाहपुर में पालकी शोभायात्रा अपराह्न दो बजे से।



शास्त्रीय संगीत : हरपुर स्थित गढ़ा आश्रम के श्रीराधाकृष्ण मंदिर में विशेष भजन संध्या एवं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम शाम सात बजे से।







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कीर्तन : उसहैत स्थित कालसेन बाबा मंदिर पर मेला एवं कीर्तन और झांकियों के साथ अन्य आयोजन शाम सात बजे से।







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टीकाकरण : जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू को लेकर कर्मचारियों का टीकाकरण सुबह आठ बजे से।