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Budaun News: गड्ढे में गिरकर डूबने से बरेली के युवक की मौत

Mon, 07 Sep 2026 01:10 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:10 AM IST
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Bareilly youth dies after falling into a pit and drowning.
राजवीर उर्फ राजू फाइल फोटो
दातागंज (बदायूं)। रुकुमपुर गांव के जंगल में शनिवार शाम जलभराव में डूबने से राजवीर उर्फ राजू (28) की मौत हो गई। राजवीर, बरेली जिले के भमोरा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती झिंजरी गांव के रहने वाले थे। हादसा पशुओं को चराकर जंगल से लौटते वक्त गहरे गड्ढे में पैर फिसलकर गिर जाने से हुआ। काफी देर तलाश के बाद शव मिला।
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राजवीर शनिवार को भैंस चराने के लिए रुकुमपुर के जंगल की ओर गए थे। शाम को लौटते समय वह ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां रामगंगा का पानी भरने से जलभराव हो गया था। संतुलन बिगड़ने से वह गहरे गड्ढे में चले गए। आसपास के लोगों को जानकारी हुई तो ग्रामीण मौके पर जुट गए और तलाश शुरू की।
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काफी प्रयास के बाद शव बरामद किया जा सका। मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी भमोरा थाना पुलिस को दी। हादसा दातागंज क्षेत्र में होने के कारण भमोरा पुलिस ने दातागंज कोतवाली पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद दातागंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमॉर्टम कराया।
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राजवीर की मौत की खबर मिलते ही झिंजरी गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों के मुताबिक, रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। गड्ढों में पानी भरा होने से उनकी गहराई का भी अंदाजा नहीं हो पा रहा। आवागमन के दौरान लोग हादसे का शिकार हो जा रहे हैं।



युवक बरेली जनपद का था। वह बदायूं की सीमा में पशु चराने आया था। पैर फिसलने से गहरे गड्ढे में गिरकर डूबने से उसकी मौत हो गई है। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। - विनोद कुमार सिंह, एसडीएम, दातागंज
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