बदायूं की गोशालाओं का हाल: कागजों में गोवंशों को गणवत्तायुक्त पशु आहार, हकीकत में सूखा चारा भी नसीब नहीं

बदायूं जिले के ब्यौर, अभिगांव और द्विवली पुख्ता और टिकाई पुख्ता की गोशालाओं में गोवंश की मौत के मामले में उसावां, उसहैत ओर बिनावर थानों में चार एफआईआर कराई जा चुकी हैं। उनमें साफ-साफ लिखा है कि संचालक गोवंशों को चारा नहीं खिला रहे थे। सरकारी धन की बंदरबांट की जा रही थी। अब उसहैत, जगत, फैजगंज बेटा व उसावां क्षेत्र की गोशालाओं में कराई गई पड़ताल में खराब तस्वीर सामने आई।

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ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि गोशालाओं के सरकारी रिकार्ड में गोवंशों को गुणवत्तायुक्त चारा खिलाया जा रहा है, जबकि हकीकत में उन्हें सूखा चारा तक नसीब नहीं हो रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी के पांच संवाददाताओं ने कई गोशालाओं की पड़ताल की तो बदहाली तस्वीर साफ नजर आई। गोशालाओं में कीचड़ भरा मिला। कहीं टीन शेड टूटे थे तो कहीं गोवंशों के लिए पर्याप्त चारा नहीं था। बीमार गोवंश खुले में तड़पते नजर आए। जलनिकासी के इंतजाम तक नहीं हैं।उसहैत की ग्राम पंचायत टिकाई पुख्ता के अंतर्गत ग्राम द्विकली पुख्ता में बनी गोशाला की स्थिति बेहद खराब है। यहां क्षमता से ज्यादा गोवंश यहां हैं। 115 की क्षमता वाली गोशाला में 180 पशु हैं। पशुओं के बैठने घूमने की भी पर्याप्त जगह नहीं है। गोवंशों को खाने के लिए सूखा भूसा खिलाया जा रहा है। लगभग 100 पशु बिना टैग के पाए गए। चार गोवंशों को पुराने तिरपाल से छिपाकर एक कोने में रखा था, उनकी हालत बेहद खराब है।केयर टेकर ने बताया कि गोशाला में भूसा कम बचा है। एक दो महीने पहले तक भूसे के साथ चोकर भी दिया जाता था लेकिन अब नहीं दिया जा रहा है। 2-3 महीने से ठेकेदार भी गोशाला देखने नहीं आया है। ग्राम पंचायत सचिव अलख निरंजन ने बताया कि बीमार गोवंशों का इलाज कराया जा रहा है। भूसे की व्यवस्था प्रशासक नरेश पाल सिंह करा रहे हैं।