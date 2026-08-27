Budaun News: रक्षाबंधन पर बढ़ेंगे बसों के फेरे, महिलाएं करेंगी निशुल्क यात्रा

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रक्षाबंधन के पर्व पर बदायूं डिपो से आनंद विहार के लिए 24 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसके चलते परिवहन निगम का विशेष संचालन 26 से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस अवधि में बदायूं से आनंद विहार के लिए कुल 120 बसें संचालित होंगी, जिनमें डबल फेरे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोकल रूट बरेली, मथुरा, फर्रुखाबाद, चंदौसी, दातागंज आदि के लिए 46 बसें चलेंगी। दिल्ली रूट पर संचालित होने वाली बसें भी लोकल रूट पर चक्कर लगाएंगी। एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर बदायूं डिपो की कुल 178 बसें ऑन रूट रहेंगी। इनमें निगम की 129 बसें और 49 अनुबंधित बसें शामिल हैं। संचालन से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चालक-परिचालकों के लिए प्रोत्साहन स्कीम भी लागू की गई है। संवादत्योहार मनाकर ड्यूटी करेंगी महिला परिचालकबदायूं। रक्षाबंधन पर रोडवेज की महिला कंडक्टर इस बार घर पर त्योहार मनाकर ड्यूटी करेंगी। परिवहन निगम ने रक्षाबंधन के चलते महिलाओं को विशेष राहत दी है। एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। इस दिन महिला कंडक्टरों की सुबह की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। वे दोपहर बाद ड्यूटी पर आएंगी। वहीं राखी के बाद लौटने वाली भीड़ को देखते हुए सभी महिला कंडक्टरों की ड्यूटी अनिवार्य की गई है।बिल्सी-बदायूं और कछला-बिसौली के बीच बहनों के लिए मिलेगी नि:शुल्क बस सेवाबिल्सी। रक्षाबंधन पर्व पर भाईयों के घर जाने वाली महिलाओं की सुविधा के लिए नगर के श्री श्याम सेवा मंडल ने इस वर्ष भी नि:शुल्क बस सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। सेवा मंडल की ओर से एक दिवसीय 28 अगस्त को सुबह आठ बजे रात्रि आठ बजे तक बिल्सी से बदायूं और कछला से बिसौली के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू की जाएगी। यह बस पूरे दिन संचालित होगी। सेवा मंडल के सदस्य सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए निशुल्क बस सेवा की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष भी सेवा मंडल की ओर से यह सेवा संचालित की गई थी, जिसे क्षेत्र की महिलाओं और लोगों का अच्छा समर्थन मिला था। इसी को देखते हुए इस बार भी निशुल्क बस सेवा जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इससे रक्षाबंधन पर यात्रा करने वाली महिलाओं को और राहत मिल सकेगी। संवाद