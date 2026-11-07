दिवाली से पहले रईस ने बुझा दिए दो दीये: मेले में खिलौने को लेकर हुआ विवाद, रितिक और रोहित पर चाकू से कई वार

यूपी के बदायूं स्थित दातागंज के रामलीला मेला में शनिवार रात करीब आठ बजे खिलौने की दुकान पर खिलौना खरीदने के दौरान दो दोस्तों की दुकानदार से कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार रईस अहमद के बेटे ने चाकू से ग्राम बेहटा माधौ निवासी रितिक उम्र 26 पुत्र मुकेश और रोहित उम्र 25 पुत्र पुत्तू सिंह पर हमला कर दिया। आरोपी ने ताबड़तोड़ चाकू से वार कर उन्हें गोद दिया। हमले में रोहित की मौके पर मौत हो गई, जबकि रितिक की बरेली ले जाते समय मौत हो गई।

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