दिवाली से पहले रईस ने बुझा दिए दो दीये: मेले में खिलौने को लेकर हुआ विवाद, रितिक और रोहित पर चाकू से कई वार
पुलिस ने आरोपी दुकानदार को कड़ी सुरक्षा में कोतवाली पहुंचाया। मृतक रितिक दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया के गांव के ही फुफेरे भाई मुकेश का पुत्र था। मुकेश का रितिक इकलौता बेटा था। तीन पुत्रियां हैं।
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यूपी के बदायूं स्थित दातागंज के रामलीला मेला में शनिवार रात करीब आठ बजे खिलौने की दुकान पर खिलौना खरीदने के दौरान दो दोस्तों की दुकानदार से कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार रईस अहमद के बेटे ने चाकू से ग्राम बेहटा माधौ निवासी रितिक उम्र 26 पुत्र मुकेश और रोहित उम्र 25 पुत्र पुत्तू सिंह पर हमला कर दिया। आरोपी ने ताबड़तोड़ चाकू से वार कर उन्हें गोद दिया। हमले में रोहित की मौके पर मौत हो गई, जबकि रितिक की बरेली ले जाते समय मौत हो गई।
मेले में पसर गया सन्नाटा
वारदात से मेला परिसर में अफरा-तफरी मच गई। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भाग निकले। कुछ देर में मेला परिसर में सन्नाटा पसर गया। रामलीला में वारदात से दातागंज पुलिस में खलबली मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार रईस अहमद को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसका बेटा मौके से फरार हो गया।
रितिक इकलौटा बेटा था
पुलिस ने आरोपी दुकानदार को कड़ी सुरक्षा में कोतवाली पहुंचाया। मृतक रितिक दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया के गांव के ही फुफेरे भाई मुकेश का पुत्र था। मुकेश का रितिक इकलौता बेटा था। तीन पुत्रियां हैं। वह एसडीएम कार्यालय में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत था। इधर, एसएसपी अंकिता शर्मा, एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह आदि पुलिस अफसरों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अफसरों ने बताया कि कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट होगी।