Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Bilsi-Islamnagar road to be widened at a cost of 20 crore; funds released

Budaun News: 20 करोड़ से होगा बिल्सी-इस्लामनगर मार्ग का चौड़ीकरण, रुपये जारी

Tue, 10 Nov 2026 01:25 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Bilsi-Islamnagar road to be widened at a cost of 20 crore; funds released
जिला बार परिसर में 12 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का शिलान्यास करते शहर विधायक महे
बदायूं। बिल्सी से इस्लामनगर तक सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से खराब हालत में पड़े करीब 35 किलोमीटर लंबे मार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए शासन ने 20 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। करीब 86 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली सड़क के निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।
विज्ञापन


बिल्सी-इस्लामनगर मार्ग क्षेत्र के प्रमुख संपर्क मार्गों में शामिल है। इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। सड़क की हालत खराब होने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी होती है। जगह-जगह सड़क की खराब स्थिति के कारण सफर में समय भी अधिक लगता है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों को उबड़-खाबड़ रास्ते पर आवागमन करने में दिक्कत होती है।
विज्ञापन

मार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण की योजना तैयार की गई है। करीब 35 किलोमीटर सड़क को बेहतर बनाया जाना है। पूरी परियोजना पर लगभग 86 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अब शासन की ओर से 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद बिल्सी और इस्लामनगर के बीच आवागमन पहले से अधिक सुगम होने की उम्मीद है। इस संबंध में एक्सईएन पीडब्ल्यूडी देवपाल ने बताया कि 20 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। मार्ग से जुड़े गांवों के लोगों को जल्द बेहतर सड़क की सुविधा मिलेगी।
---
21 मार्गों के निर्माण एवं विशेष मरम्मत कार्यों के लिए 3.53 करोड़ रुपये की मिली स्वीकृति



बदायूं। दिवाली से पहले जनपद को विकास की सौगात मिली है। एमएलसी बागीश पाठक के प्रयासों से विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं लघु सेतु विकास कार्यों को शासन ने स्वीकृति प्रदान की है। सड़कों के 21 निर्माण कार्यों के लिए 3.53 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। कार्यों के पूर्ण होने से हजारों ग्रामीणों को बेहतर एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। स्वीकृत कार्यों में खुकड़ी से अमरौली मार्ग, डहरपुर मार्ग से छछऊ मार्ग, सैजनी-हजरतपुर-म्याऊं मार्ग से अभयपुर बाया बखतपुर मार्ग, चापरकौरा से आनंदपुर मार्ग स्थित लघु सेतु पर लगभग 200 मीटर रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। संवाद


जिला बार परिसर में 12 लाख से बनेगा सीसी मार्ग
बदायूं। शहर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने विधायक निधि से जिला बार परिसर में पुराने डीएसओ कार्यालय से लाल गेट तक लगभग 12 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

विधायक ने कहा कि जिला बार परिसर में आने वाले अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं आम नागरिकों को आवागमन में असुविधा न हो, इसी उद्देश्य से यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इससे पूर्व भी विधायक निधि से कचहरी परिसर में सीसी सड़क का निर्माण कार्य कराया जा चुका है। इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवपाल सिंह, महासचिव संदीप मिश्रा, एडवोकेट महेंद्र पाल गुप्ता, एडवोकेट अरविंद परमार आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed