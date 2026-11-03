{"_id":"6ae9b76b0c37dd3d500f0453","slug":"bihar-police-raids-gun-house-in-badaun-2026-11-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: बदायूं गनहाउस पर बिहार पुलिस ने मारा छापा, अभिलेख खंगाले; कारतूस तस्करी के मामले में कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं में रोडवेज बस अड्डे के पास स्थित बदायूं गनहाउस पर मंगलवार को बिहार पुलिस और स्थानीय पुलिस ने छापा मारा। पुलिस टीम ने गनहाउस के साथ उससे जुड़े गोदाम, घर और दुकान पर भी पहुंचकर अभिलेखों की जांच की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अवैध कारतूसों की तस्करी से जुड़े एक प्रकरण में की गई। पुलिस ने काफी देर तक रिकॉर्ड खंगाले और संबंधित दस्तावेजों की जांच की। विज्ञापन

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पुलिस सूत्रों के अनुसार, बिहार में सामने आए अवैध कारतूसों की तस्करी के मामले के तार बदायूं से जुड़ने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बिहार पुलिस की टीम स्थानीय पुलिस को साथ लेकर रोडवेज स्थित बदायूं गनहाउस पहुंची। इसके बाद गनहाउस से जुड़े गोदाम, घर और दुकान पर भी जांच की गई। टीमें सुबह करीब 11 बजे बदायूं गन हाउस पर पहुंची थीं। टीम ने वहां उपलब्ध अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को देखा। कार्रवाई के दौरान पुलिस की गतिविधियों से इलाके में चर्चा रही।

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