Budaun News: 15 अधिकारी खंगालेंगे घपला करने वाले कोटेदारों की कुंडली

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जिला स्तरीय अधिकारी अपनी टीम के साथ चयनित विकास खंड की पांच ग्राम पंचायतों में कोटेदार की ओर से किए जा रहे राशन वितरण की जांच करेंगे। जांच के मुख्य बिंदुओं में नोडल अधिकारी की मौजूदगी में भौतिक सत्यापन, ई-पॉस मशीन से वितरण, 35 किलो अंत्योदय व 5 किलो प्रति यूनिट पात्र गृहस्थी वितरण, रसीद पर गेहूं-चावल का मूल्य शून्य अंकित होना, घटतौली और स्टॉक की स्थिति शामिल रहेगी।डीएम ने सभी नामित अधिकारियों को एक सप्ताह में जांच आख्या जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जांच में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।ये अधिकारी करेंगे जांचजगत उप निदेशक कृषिसालारपुर जिला कृषि अधिकारीउझानी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारीकादरचौक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीअंबियापुर उपायुक्त जिला उद्योग केंद्रबिसौली जिला पंचायत राज अधिकारीआसफपुर जिला कार्यक्रम अधिकारीइस्लामनगर जिला प्रोबेशन अधिकारीवजीरगंज जिला विद्यालय निरीक्षकसहसवान जिला ग्रामोद्योग अधिकारीदहगवां जिला क्रीड़ा अधिकारीदातागंज जिला युवा कल्याण अधिकारीसमरेर सहायक आयुक्त सहकारिताम्याऊं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारीउसावां जिला गन्ना अधिकारीशासन की ओर से मिले आदेश के अनुसार, जिले में जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है। यह टीमें अपने चयनित विकास खंड की ग्राम पंचायतों में जाकर जांच करके रिपोर्ट देंगी। - सतीश मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी