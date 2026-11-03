फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   3.85 lakh Ujjwala beneficiaries to receive free cylinders today

Budaun News: 3.85 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को आज मिलेंगे निशुल्क सिलिंडर

Tue, 03 Nov 2026 01:35 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
3.85 lakh Ujjwala beneficiaries to receive free cylinders today
बदायूं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मंगलवार को डायट ऑडिटोरियम में निशुल्क एलपीजी सिलिंडर वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।
विज्ञापन

जिला पूर्ति अधिकारी सतीश मिश्रा ने बताया कि जनपद में उज्ज्वला योजना के कुल 3.85 लाख लाभार्थी पंजीकृत हैं। शासन के निर्देश पर दीपावली पर निशुल्क सिलिंडर रिफिल की सुविधा दी जा रही है। इसी क्रम में इस चरण का वितरण शाम चार बजे से शुरू होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। मंच से प्रतीकात्मक रूप से कुछ लाभार्थियों को निशुल्क सिलिंडर का वितरण किया जाएगा, जबकि शेष लाभार्थियों को उनकी संबंधित गैस एजेंसियों के माध्यम से सिलिंडर उपलब्ध कराया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed