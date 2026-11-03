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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   CITY NEWS

Budaun News: सिटी में आज

Tue, 03 Nov 2026 01:36 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:36 AM IST
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CITY NEWS
शृंगार : बिल्सी के तहसील रोड स्थित बालाजी भक्ति धाम एवं श्रीसंकटमोचन दरबार में भक्तों की ओर से सुबह आठ बजे चोला चढ़ाकर हनुमान जी का शृंगार किया जाएगा।
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शिविर : अलापुर में स्वास्थ्य शिविर सुबह दस बजे से।







रोजगार मेला : सालारपुर स्थित राजकीय आईटीआई में रोजगार मेला सुबह दस बजे से।

वैज्ञानिक कार्यक्रम : बदायूं के पुलिस मॉर्डन स्कूल में अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक कार्यक्रम सुबह दस बजे से।

सिलिंडर वितरण : शहर के डायट ऑडिटोरियम में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निशुल्क सिलिंडर वितरण कार्यक्रम शाम चार बजे से।

वार्षिकोत्सव : ब्लूमिंगडेल स्कूल में वार्षिकोत्सव शाम साढ़े पांच बजे से।
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