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गोष्ठी में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने स्व जनगणना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। उन्होंने सभी से स्व-गणना की प्रक्रिया को समझने और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सही एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की।साथ ही मेडिकल स्टाफ, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने तथा जनगणना के महत्व की जानकारी देने को कहा। गोष्ठी के माध्यम से लोगों को स्व-गणना के प्रति जागरूक करते हुए इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। संवाद