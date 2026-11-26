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मंदिर के सेवादार श्रीष गोपाल की देखरेख में देव दिवाली उत्सव मंगलवार शाम छह बजे शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने धार्मिक कार्यक्रम शुरू होने से पहले शीतला माता की मूर्ति के सामने रंगोली सजाई। मंगल चिह्न भी उकेरे। घी और तिल का तेल भरे दीपों से पूरा मंदिर जगमग हो उठा। भगवान शिव के प्रति आस्था से सराबोर इस त्योहार को लेकर मान्यता है कि देवता धरती पर उतरकर इस दिन दिवाली मनाते हैं। करीब आधी रात तक चले कीर्तन और संकीर्तन में भजनों को सुन श्रद्धालु आस्था से सराबोर नजर आए। माता शीतला की मूर्ति को भी सजाया गया। इस मौके पर शिवसनेही मिश्रा, अरविंद शर्मा, विष्णु गोपाल मिश्रा, उमेश सक्सेना, दीपक वार्ष्णेय, गोपाल अग्रवाल आदि मौजूद थे। संवाद21 हजार दीपों से जगमगाया बिल्सीबिल्सी। मोहल्ला संख्या पांच स्थित श्री सिद्ध पीठ बालाजी दरबार समेत विभिन्न स्थानों पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। श्री सिद्ध पीठ बालाजी दरबार की ओर से नगर में 21 हजार दीप वितरित किए गए। सेवादारों ने दुकानदारों के प्रतिष्ठानों तक दीप पहुंचाए, जिससे नगर के बाजार और मोहल्ले दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। देर रात तक घरों और दुकानों के बाहर दीप जलते रहे। आतिशबाजी भी छोड़ी गई। दरबार के महंत मटरूमल शर्मा महाराज ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को जीवंत रखने के साथ ही समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की भावना को मजबूत करना है। संवाद