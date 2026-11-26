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बोर्ड परीक्षा के दौरान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। ऐसे में जिन कॉलेजों में कैमरे खराब हैं या उनकी कवरेज में कमी है, उन्हें ठीक कराया जा रहा है। इसके अलावा शौचालयों की मरम्मत, साफ-सफाई और पानी की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। परीक्षा कक्षों में टूटी खिड़कियों, दरवाजों और अन्य जरूरी सुविधाओं को ठीक कराया जा रहा है।विद्यार्थियों के बैठने के लिए फर्नीचर की उपलब्धता और कक्षों की साफ-सफाई भी कराई जा रही है। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की टीम पहुंच सकती है, ऐसे में कॉलेज प्रबंधन किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहता। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को असुविधा न हो और केंद्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार व्यवस्था रहे, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में डीआईओएस लालजी यादव ने बताया कि बोर्ड कार्यालय के निर्देशों के अनुसार सभी केंद्रों को अपनी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रखनी है।