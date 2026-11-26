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नेकपुर निवासी सोनू (22) नगर पालिका में सफाई कर्मी था। परिजनों का आरोप है कि 18 नवंबर को जिम में संचालक और उसके साथियों ने सोनू के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। गंभीर हालत में सोनू वहां से बचकर निकल गया। रात करीब 10 बजे बरेली-मथुरा हाईवे पर आरिफपुर नवादा के पास उसकी बाइक किसी वाहन से टकरा गई। हादसे में उसकी मौत हो गई।परिजनों ने जिम में हुई मारपीट को सोनू की मौत की वजह बताते हुए हत्या का आरोप लगाया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोटों के निशान मिलने की बात भी सामने आई थी। मृतक की मां शकुंतला की तहरीर पर पुलिस ने जिम संचालक प्रियांशुल मैसी उर्फ भोला और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज किया था।बुधवार को मृतक सोनू की मां, उसकी पत्नी और परिवार की अन्य महिलाओं ने थाने पहुंचकर पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। महिलाओं का कहना था कि सोनू की मौत के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।उपनिरीक्षक ने महिलाओं से कहा- नहीं मिल रहे हैं, कहां से पकड़ेंसोनू की मां और पत्नी बुधवार को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे सिविल लाइंस थाने पहुंची थीं। इसके बाद वह थाने के सामने सड़क पर आकर बैठने लगीं। उन्होंने सड़क को जाम करने का प्रयास किया। पुलिस लगातार उनसे वार्ता करने का प्रयास कर रही थी। उनसे वार्ता कर रहे एक उपनिरीक्षक ने महिलाओं से कहा कि आरोपी मिल नहीं रहे हैं, कहां से पकड़कर लाएं। इस पर महिलाएं सड़क पर बैठ गईं। इससे रास्ता जाम हो गया। जाम में वहां से गुजर रहे डीएम अवनीश राय, एसएसपी अंकिता शर्मा भी जाम में फंस गए।सोनू की मौत के मामले में घटना के समय से ही केस दर्ज है। आरोपियों की तलाश में टीमें लगी हैं। जांच अभी जारी है। - सुमेध मिलिंद जाधव, सीओ सिटी