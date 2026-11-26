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मंडलीय सर्विलांस अधिकारी डॉ. अखिलेश्वर सिंह बुधवार दोपहर नरऊ पहुंचे। उन्होंने मृतक हर्देश के पिता हेम सिंह समेत उनके परिजनों से बीमारी को लेकर बात की। करीब एक घंटे तक गांव में रहे सर्विलांस अधिकारी ने ग्रामीणों से बुखार के संबंध में बात की। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेंद्र कुमार ने बताया कि एक दिन पहले वह भी नरऊ पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी में दो दिन लगातार कैंप लगाकर जुकाम, बुखार और खांसी के 37 मरीजों के सैंपल लेकर जांच की गई।जांच में कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया। चिकित्साधिकारी डॉ. मोहम्मद शाफीन और फार्मासिस्ट नथन सिंह ने मरीजों को दवाएं दीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को घरों के आसपास गंदगी नहीं रखने और स्वच्छ पेयजल पीने की सलाह दी है।