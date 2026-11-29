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मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत विशेष अभियान दिवस शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश राय ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बिल्सी, दातागंज के कई बूथों का निरीक्षण कर बीएलओ से फॉर्म-6 प्राप्त होने की स्थिति की जानकारी ली। यह विशेष अभियान रविवार को भी जारी रहेगा।विशेष अभियान की दोनों तिथियों में प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक सभी बीएलओ अपने निर्धारित मतदेय स्थलों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। बूथों पर फॉर्म-6, फॉर्म-7 या फॉर्म-8 उपलब्ध हैं। आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं एवं एएनएम के माध्यम से पात्र युवाओं एवं महिलाओं को चिह्नित करें।मतदाता पुनरीक्षण में पांच बूथों पर 52 फॉर्म भरे गएवजीरगंज। पीएम श्री विद्यालय वजीरगंज में मतदाता पुनरीक्षण अभियान में नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। विभिन्न बूथों पर बीएलओ मौजूद रहकर नए मतदाताओं के फॉर्म नंबर-6 भरवाते नजर आए। नए मतदाता बनने को लेकर युवाओं में उत्साह दिखाई दिया। पांचों बूथों पर 52 नए मतदाताओं ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया।सैदपुर में 46 लोग पहुंचे बूथों परसैदपुर। मतदाताओं को अपने विवरण की जांच और संशोधन कराने में दिक्कत हुई। अभियान के दौरान कुल 46 लोग बूथों पर पहुंचे। विशेष अभियान में मतदाता सूची में नाम, फोटो और अन्य विवरणों में संशोधन कराने के लिए 11 लोग बूथों पर पहुंचे, जबकि नए फॉर्म-6 के 35 फॉर्म जमा हुए। बूथ संख्या में बार-बार बदलाव और परिवारों के वोट दूसरे बूथों पर स्थानांतरित होने के कारण कई मतदाताओं को निर्धारित बूथ की जानकारी जुटाने में परेशानी हुई। इससे उन्हें संशोधन संबंधी कार्य कराने के लिए भटकना पड़ा। नाम और फोटो में सुधार के लिए फॉर्म जमा करने के बावजूद सूची में पुरानी त्रुटियां बनी हुई हैं। संवादबिल्सी में 26 लोगों ने भरा फॉर्म-6बिल्सी। विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर शनिवार को नए मतदाता बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया। बूथ लेवल अधिकारियों ने पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 के आवेदन जमा कराए। नन्नूमल जैन इंटर कॉलेज समेत विभिन्न बूथों पर पहली बार मतदाता बनने जा रहे लोगों ने उत्साह के साथ आवेदन किए। नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश सागर ने भी मतदाता सूची में परिजनों के नाम देखे। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके परिवार के कुछ सदस्यों के फार्म-6 भी भरवाए। मतदान केंद्र पर करीब 25 लोगों ने फार्म छह को जमा किया। संवाद