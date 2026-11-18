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प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को एआई की मूल अवधारणाओं, उसके व्यावहारिक उपयोग और बदलती तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में किस तरह किया जा रहा है। इसके साथ ही भविष्य में एआई से जुड़ी रोजगार की संभावनाओं और जरूरी डिजिटल कौशल के बारे में भी समझाया गया।इंटरेक्टिव और प्रायोगिक सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को एआई को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़कर समझने का अवसर मिला। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार वार्ष्णेय और संकाय सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में तकनीकी बदलाव तेजी से हो रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को नई तकनीकों का ज्ञान देना जरूरी है। इससे उन्हें आगे रोजगार और नवाचार के नए अवसरों को समझने में मदद मिलेगी।