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बुधवार शाम करीब चार बजे दहगवां नगर में चीता मोबाइल पुलिस को एक बच्ची सड़क पर अकेली रोते हुए मिली। पुलिस कर्मियों ने आसपास के लोगों से बच्ची की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन उसके माता-पिता के बारे में जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिसकर्मी बच्ची को दहगवां चौकी ले आए और उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी।बच्ची की पहचान इकरा पुत्री आमिर निवासी मोहल्ला नसरुल्लागंज कस्बा सहसवान के रूप में हुई। इकरा अपने माता-पिता के साथ नगर पंचायत दहगवां के वार्ड नंबर पांच में स्थित अपने नाना छुन्नन के घर आई थी। इसी दौरान वह किसी तरह घर से बाहर निकल गई थी। अपनी बेटी को सकुशल पाकर माता-पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान चौकी इंचार्ज विनय कुमार ने बच्ची को उसकी मां के सुपुर्द किया। संवाद