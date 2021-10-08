Budaun News: जमीन का बैनामा कराने के नाम पर 25 लाख हड़पने का आरोप

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राजेश कुमार के मुताबिक, आरोपियों ने जमीन का बैनामा कराने का भरोसा देकर उनसे रकम ली थी। 23 जुलाई 2024 को विनोद के खाते में सात लाख, 24 जुलाई को पत्नी के खाते में दो लाख और 25 जुलाई को बेटे के खाते में छह लाख रुपये भेजे गए। इसके बाद भी जमीन का बैनामा नहीं कराया गया। आरोप है कि बाद में भी रकम लेने के बावजूद आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे।शिकायतकर्ता का कहना है कि 21 मई 2025 को पांच लाख रुपये नकद देने के बाद अगले दिन उन्होंने पांच लाख रुपये और भेजे। जमीन उनके नाम नहीं हुई। रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने कथित तौर पर गालीगलौज करते हुए जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली।सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज किया गया हैं। आरोपों की साक्ष्यों के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।