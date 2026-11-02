फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   700 bikes already booked in advance for Dhanteras

Budaun News: धनतेरस के लिए अभी तक 700 बाइकों की एडवांस में बुकिंग

Mon, 02 Nov 2026 01:55 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
700 bikes already booked in advance for Dhanteras
बदायूं। दीपावली से पहले धनतेरस पर बाइक खरीदने के लिए ग्राहकों में उत्साह बढ़ रहा है। अब तक ग्राहकों ने 700 वाहनों की एडवांस में बुकिंग कर दी है, जिसकी डिलीवरी वह धनतेरस वाले दिन लेंगे।
विज्ञापन

शहर के प्रमुख बाइक शोरूमों पर शनिवार को ग्राहकों की काफी भीड़ देखी गई। शोरूम संचालकों के अनुसार, इस बार बाइकों की मांग पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। नवरात्र के बाद से बुकिंग में तेजी आई है। विशेषकर युवा वर्ग में स्पोर्ट्स लुक और ज्यादा माइलेज देने वाली बाइकों की डिमांड ज्यादा है।
विज्ञापन


जिले की प्रमुख एजेंसियों पर अब तक 700 से ज्यादा बाइकों की बुकिंग हो चुकी है। जीएस हीरो एजेंसी के मैनेजर राजीव शर्मा ने बताया कि उनकी शहर वाली एजेंसी पर शनिवार शाम तक 380 बाइक और स्कूटर की बुकिंग हो चुकी है। धनतेरस ऑफर के तहत बुकिंग पर एक हजार रुपये की नकद छूट और निश्चित उपहार दिया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं एपीएस होंडा के संचालक अंशुल रस्तोगी ने बताया कि उनके यहां 178 बाइक-स्कूटर बुक हो चुके हैं। क्रेडिट कार्ड से बाइक खरीदने पर दस हजार का कैशबैक मिल रहा है। साथ ही अन्य निश्चित उपहार दिए जा रहे हैं। होंडा की एक्टिवा और शाइन मॉडल की सबसे ज्यादा मांग है।
बजाज आहूजा मोटर्स के संचालक सुरेंद्र आहूजा ने बताया कि उनके शोरूम पर 175 बाइकों की बुकिंग हुई है। टीवीएस राइडर, अपाचे और जुपिटर की डिमांड युवाओं में अधिक है। कंपनी की ओर से ग्राहकों को ऑफर दिए जा रहे हैं।


----

शुभ मुहूर्त में डिलीवरी की तैयारी

संचालकों ने बताया कि धनतेरस पर डिलीवरी के लिए विशेष तैयारी की गई है। शोरूमों को सजाया जा रहा है। ग्राहकों के स्वागत के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया है। धनतेरस तक बुकिंग का आंकड़ा 1500 के पार पहुंचने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed