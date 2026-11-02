Budaun News: पटेल चौक से सरदार पटेल की प्रतिमा नहीं हटाई जाएगी

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भारतीय कुर्मी महासभा के जिला सचिव भारत सिंह पटेल ने कहा कि एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर उत्कर्ष शुक्ला से मिलकर वार्ता हुई थी। महासभा ने प्रतिमा को स्थानांतरित करने के संबंध में जानकारी मांगी थी। इस पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रतिमा को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एनएचएआई की ओर से दोबारा सर्वे कराया जाएगा।सर्वे के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रवेश, जिला संरक्षक सर्वेश सिंह राठौर, मंडल उपाध्यक्ष राजपाल सिंह, युवा मंडल उपाध्यक्ष गगन पटेल, मंडल अध्यक्ष महेंद्र गंगवार आदि मौजूद रहे। संवाद