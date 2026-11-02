Budaun News: सिटी में आज

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शिविर : मझिया में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच शिविर सुबह दस बजे से।

भाकियू की बैठक : मालवीय आवास पर भाकियू की बैठक सुबह दस बजे से

शोभायात्रा : अलापुर में स्टेट बैंक से वाल्मीकि शोभायात्रा का शुभारंभ अपराह्न दो बजे से।

आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम छह बजे से।

यातायात माह : यातायात पुलिस की ओर से यातायात माह का शुभारंभ सुबह नौ बजे से।