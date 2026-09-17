Budaun News: राजा की सीकरी बवाल में 17वां आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

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पुलिस चौकी आसफपुर के उपनिरीक्षक जुगमेंद्र बलियान ने पुलिस कर्मियों के साथ बुधवार देर शाम साढ़े आठ बजे भोजपुर भट्टे के समीप से संदीप को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर उसकी लोकेशन मिली कि संदीप शाहबाद की तरफ से गांव सीकरी की ओर आ रहा है। पुलिस ने उसे भोजपुर भट्टे के पास से गिरफ्तार कर लिया।सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया सीकरी कांड में गिरफ्तारी अभियान जारी है। 17वें आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बृहस्पतिवार को उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि बवाल में 32 लोगों पर नामजद तथा अनेक अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी। संवाद