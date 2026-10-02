बिजनौर विस्फोट कांड: छोटे भाई के बाद बड़े भाई रोहित ने भी दम तोड़ा, 12 दिन तक जिंदगी से जूझता रहा रोहित
बिजनौर के वाजिदपुर विस्फोट कांड में झुलसे दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई। छोटे भाई रोहन के बाद 15 वर्षीय रोहित ने भी 12 दिन तक उपचार के बाद दम तोड़ दिया।
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बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र के वाजिदपुर विस्फोट कांड में झुलसे दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई। छोटे भाई रोहन (12) की मौत के कुछ दिन बाद अब बड़े भाई रोहित (15) ने भी शुक्रवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। करीब 12 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद रोहित की मौत से परिवार में मातम पसर गया।
विस्फोट में गंभीर रूप से झुलसे थे दोनों भाई
20 सितंबर को वाजिदपुर क्षेत्र में बंद पड़े ईंट भट्ठे के पास पटाखा फैक्टरी के अवशेष में विस्फोट हुआ था। इसकी चपेट में आकर रोहित और रोहन गंभीर रूप से झुलस गए थे। दोनों को उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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उपचार के दौरान करीब छह दिन बाद छोटे भाई रोहन की मौत हो गई थी। इसके बाद रोहित का उपचार जारी था। करीब 12 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद शुक्रवार को रोहित ने भी दम तोड़ दिया।
एक हादसे में उजड़ा परिवार
दोनों सगे भाइयों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक ही हादसे में दोनों बेटों को खोने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। रोहित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देर रात तक शव गांव पहुंचने की बात कही गई है।
दो मुकदमों में पुलिस की कार्रवाई जारी
विस्फोट के मामले में पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज किए हैं। 20 सितंबर को पांच नामजद और आठ-दस अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके बाद 26 सितंबर को तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
अधिकांश आरोपी गिरफ्तार
सीओ अफजलगढ़ आलोक कुमार ने बताया कि अधिकांश आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है।