बिजनौर विस्फोट कांड: छोटे भाई के बाद बड़े भाई रोहित ने भी दम तोड़ा, 12 दिन तक जिंदगी से जूझता रहा रोहित

20 सितंबर को वाजिदपुर क्षेत्र में बंद पड़े ईंट भट्ठे के पास पटाखा फैक्टरी के अवशेष में विस्फोट हुआ था। इसकी चपेट में आकर रोहित और रोहन गंभीर रूप से झुलस गए थे। दोनों को उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र के वाजिदपुर विस्फोट कांड में झुलसे दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई। छोटे भाई रोहन (12) की मौत के कुछ दिन बाद अब बड़े भाई रोहित (15) ने भी शुक्रवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। करीब 12 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद रोहित की मौत से परिवार में मातम पसर गया।

पहले रोहन ने तोड़ा था दम

उपचार के दौरान करीब छह दिन बाद छोटे भाई रोहन की मौत हो गई थी। इसके बाद रोहित का उपचार जारी था। करीब 12 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद शुक्रवार को रोहित ने भी दम तोड़ दिया।



एक हादसे में उजड़ा परिवार

दोनों सगे भाइयों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक ही हादसे में दोनों बेटों को खोने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। रोहित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देर रात तक शव गांव पहुंचने की बात कही गई है।