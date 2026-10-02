बिजनौर: हाईवे पर कट की मांग को लेकर भाकियू का हंगामा, सड़क पर धरना शुरू; दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार

पीडब्ल्यूडी की टीम ने समझाने का किया प्रयास

बृहस्पतिवार को लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एसएच शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद शुक्रवार को लोगों ने हाईवे पर धरना शुरू कर दिया।



कट नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने का एलान

धरना दे रहे लोगों का कहना है कि जब तक हाईवे के डिवाइडर में कट नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लोगों ने मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात कही है।