बिजनौर: नजीबाबाद-कोतवाली हाईवे पर खाना खा रहे तीन सिख यात्रियों को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, मौके पर मौत

तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर

इसी दौरान हरिद्वार दिशा से जा रहे तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खाना खा रहे तीनों लोगों को रौंद दिया। हादसे में अमनदीप सिंह, अर्शदीप सिंह और जग्गू की मौके पर ही मौत हो गई। उनके पास 13 वर्षीय प्रिंस और 12 वर्षीय सनी भी मौजूद थे। दोनों हादसे की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए।



मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

हादसे की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. केजी सिंह और सीओ सुनील कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।



बंपर और नंबर प्लेट घटनास्थल पर गिरी

हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन का बंपर नंबर प्लेट समेत घटनास्थल पर ही गिर गया। पुलिस ने बंपर को कब्जे में लेकर उसके आधार पर वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है।