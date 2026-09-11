गणेश उत्सव: ढाई हजार पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, मेरठ रेंज में 197 शोभायात्राएं और 34 विसर्जन घाट चिह्नित

चार जिलों में निकलेंगी 197 शोभायात्राएं

गणेश प्रतिमाओं के साथ मेरठ में 63, बुलंदशहर में 51, बागपत में 68 और हापुड़ में 15 समेत कुल 197 शोभायात्राएं निकाली जाएंगी। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 34 घाट चिह्नित किए गए हैं। इनमें मेरठ के सात, बुलंदशहर के 13, बागपत के 10 और हापुड़ के चार घाट शामिल हैं। डीआईजी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



24 जोन और 81 सेक्टर में बांटी सुरक्षा व्यवस्था

पुलिस ने रेंज में 117 हॉटस्पॉट चिह्नित किए हैं। सुरक्षा और निगरानी के लिए 24 जोन और 81 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा 52 क्यूआरटी भी तैनात रहेंगी। सुरक्षा ड्यूटी में सात अपर पुलिस अधीक्षक, 25 क्षेत्राधिकारी, 71 निरीक्षक, 460 उपनिरीक्षक, 645 मुख्य आरक्षी, 880 आरक्षी, 375 होमगार्ड व पीआरडी जवान और एक कंपनी पीएसी शामिल रहेगी।