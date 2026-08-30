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Bijnor News: कारोबारी के घर लाखों की चोरी

Sun, 30 Aug 2026 12:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:32 AM IST
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Theft worth lakhs from businessman's house
बढ़ापुर। मोहल्ला ठाकुरान निवासी पुस्तक विक्रेता नीरज अग्रवाल का बेटा दिल्ली में रहता है। अन्य परिजन भी कई दिन पहले से पुत्र के पास दिल्ली गए हुए थे। घर पर नीरज अकेले ही थे। शनिवार की सुबह करीब आठ बजे नीरज अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाकर मुख्य बाजार स्थित अपनी पुस्तक की दुकान पर आ गए। सुबह करीब नौ बजे उनके घर का दरवाजा खुला होने की जानकारी मिली। नीरज ने घर जाकर देखा कि घर में रखा सामान अस्त व्यस्त मिला। चोर छत के रास्ते आंगन में लगी जाली काटकर घर के अंदर घुसे थें। चोर घर में रखी डेढ़ लाख की नगदी व सोने चांदी के लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए। चोर जाते समय घर का दरवाजा खुला छोड़ गए। सीओ नगीना राजेश कुमार सोलंकी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। घटना की तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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