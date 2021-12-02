Bijnor News: गांव से शराब की दुकानें हटाने की मांग को लेकर दिया धरना

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थाना प्रभारी प्रवेज कुमार और आबकारी निरीक्षक अतुल राय मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शराब के ठेकों के पास देव स्थल है। लोग यहां से शराब खरीदकर देव स्थल के आसपास बैठकर शराब पीते हैं। इससे गाली-गलौज होती है। ग्रामीणों और महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि ये ठेके गांव के बीच से हटाए जाएं।आबकारी निरीक्षक अतुल राय ने बताया कि आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर 45 दिन के भीतर शराब के ठेकों को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। थाना प्रभारी ने मौके पर सुरक्षा के लिए दो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने की बात कही। भाकियू अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 45 दिन में ठेके नहीं हटाए गए तो थाने और आबकारी विभाग के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। धरने पर भाकियू अराजनीतिक के जिला सचिव लोकेंद्र सिंह, ब्लॉक स्योहारा महासचिव प्रमोद कुमार, ब्लॉक उपाध्यक्ष यशपाल सिंह, संगठन मंत्री दुष्यंत कुमार गहलौत उपस्थित रहे। टीकवेंद्र सिंह, क्षेत्रपाल सिंह, सुनीता देवी, कविता देवी, राजपाल सिंह आदि भी धरने में शामिल थे।