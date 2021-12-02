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Bijnor News: विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया

Mon, 16 Nov 2026 12:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:10 AM IST
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A married woman has accused her in-laws of assaulting her and driving her out of the houA married woman has accused her in-laws of assaulting her and driving her out of the house.se.
कादराबाद। गांव रसूलपुर आबाद निवासी रुबीना पर रविवार सुबह उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में रुबीना के चेहरे पर गंभीर चोट आई है।
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रुबीना ने तहरीर में बताया कि उसकी शादी करीब पांच वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करते आ रहे हैं। वे बिना बात गाली-गलौज और मारपीट करते हैं। आरोप है कि रविवार सुबह उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। शादी के फर्नीचर में भी तोड़-फोड़ की गई। जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया गया। पीड़िता ने खुद व परिवार को जान-माल का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी आकांक्षा गौतम ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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