Bijnor News: रात में सात घंटे बिजली गुल, 14 गांवों के उपभोक्ता परेशान
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:35 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:35 AM IST
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नींदड़ू। विद्युत कटौती के चलते मंगलवार की रात सात घंटे बिजली गुल रहने से नींदड़ू बिजलीघर से संबंधित सभी 14 गांवों के सैकड़ों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार शाम पांच बजे आधा घंटे, 6:40 बजे दो घंटे, 10:05 बजे दो घंटे, 12:15 बजे रात में दो घंटे और बुधवार की सुबह 5:30 बजे आधा घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहने से नींदड़ू खास, चक नींदड़ू, बाजीदपुर, महाबतपुर बीरू, मोहम्मद अलीपुर भिक्कन, अंथाई शेख, कोटरा टप्पा केशो, मोहम्मद अलीपुर मुक्टा, शेखपुरा पित्था, मनकुआ, दौलतपुर सुक्खा, बखशनपुर, शेरपुर कलिया और हरियाणा के सैकड़ों उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ी। गर्मी के चलते बेहाल रहने के कारण उपभोक्ता रात में ठीक से सो नहीं पाए। उपभोक्ताओं का कहना है कि करीब एक सप्ताह पहले राष्ट्रीय किसान यूनियन तहसील धामपुर के अध्यक्ष नवेद अरशद शबलू के नेतृत्व में किसानों और ग्रामीणों के जरिये बिजली घर पर धरना देने के बाद हुए समझौते के तहत कई दिनों तक बिजली आपूर्ति ठीक रही, लेकिन बाद में फिर पहले की तरह रात के समय भारी कटौती होने लगी। उपभोक्ताओं ने नींदड़ू बिजली घर से संबंधित गांवों में नियमित रूप से बिजली आपूर्ति किए जाने की मांग की है।
विद्युत उप संस्थान नींदड़ू के प्रभारी अवर अभियंता उमेश अग्रवाल ने बताया कि बिजली उत्पादन में कमी और रोस्टिंग के चलते ग्रामीण अंचलों की सप्लाई में व्यवधान आ रहा है। बिजली घर को जितनी बिजली आपूर्ति की जा रही है, उतनी ही उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा रही है।
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विद्युत उप संस्थान नींदड़ू के प्रभारी अवर अभियंता उमेश अग्रवाल ने बताया कि बिजली उत्पादन में कमी और रोस्टिंग के चलते ग्रामीण अंचलों की सप्लाई में व्यवधान आ रहा है। बिजली घर को जितनी बिजली आपूर्ति की जा रही है, उतनी ही उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा रही है।
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