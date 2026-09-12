Bijnor News: शिकायतों पर कार्रवाई में लापरवाही पड़ी भारी, नगीना थानाध्यक्ष लाइन हाजिर

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बताया गया कि दो पीड़ितों ने नगीना थाने में अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत की थी। आरोप है कि शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और कई दिन बीत जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद दो शिकायतकर्ता पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचे और अपनी शिकायत रखी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने नगीना थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई को पुलिस कर्मियों के लिए भी स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या फरियादियों को न्याय दिलाने में उदासीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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बिजनौर/नगीना। फरियादियों की शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई न करना नगीना थानाध्यक्ष विकास कुमार को भारी पड़ गया। पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई ने कार्यशैली में अपेक्षित सुधार न होने और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही की शिकायतों के बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है।