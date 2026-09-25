Bijnor News: बिजनौर के अपराधियों ने कर लिया था मुश्ताक़ खान का अपहरण

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कोतवाली देहात/बिजनौर। फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर से फिल्म जगत के साथ ही बिजनौर में भी उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। मुश्ताक खान ने वेलकम, गदर : एक प्रेम कथा, गदर-2, आशिकी, हम हैं राही प्यार के और मुझसे शादी करोगी समेत कई हिंदी फिल्मों में विभिन्न किरदार निभाए थे।20 नवंबर 2024 को मेरठ में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे मुश्ताक खान का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता उन्हें बिजनौर के एक मकान में ले आए थे और वहां बंधक बनाकर रखा था। उनसे फिरौती की मांग की गई थी। आरोप है कि उनके खाते से भी कुछ रकम ट्रांसफर कराई गई थी। बाद में मुश्ताक खान अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलकर भागने में सफल रहे थे। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। प्रकरण में लवी पाल और सार्थक को मुख्य आरोपी बनाया गया था।प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी बिजनौर की कहानीघटना के बाद मुश्ताक खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अपहरण की पूरी कहानी बताई थी। उन्होंने बताया था कि अपहरणकर्ता उन्हें बिजनौर लेकर आए थे। बाद में जब अपहरणकर्ता नशे में थे, तब वह मौका पाकर वहां से निकल गए। इसके बाद वह एक मस्जिद तक पहुंचे। वहां एक व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया। वह व्यक्ति उन्हें अपने साथ ले गया और मुश्ताक खान कुछ समय तक बिजनौर में ही रहे।इस मामले में उनके पीए ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की जांच के दौरान मुश्ताक खान बयान दर्ज कराने के लिए 15 दिसम्बर 2024 को बिजनौर भी आए थे। उन्होंने पुलिस को घटना से जुड़ी जानकारी और अपने साथ हुई वारदात के बारे में बताया था।वेलकम के किरदार ने दिलाई घर-घर पहचानमुश्ताक खान ने अपने फिल्मी कॅरिअर में कई तरह के किरदार निभाए। फिल्म वेलकम में उनके मैं हॉकी का खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली है वाले संवाद ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। बिजनौर में उनके अपहरण की घटना के कारण यहां के लोगों के बीच भी उनकी कहानी काफी चर्चित रही थी। उनके निधन की खबर से जिले में उनके प्रशंसकों ने शोक जताया।