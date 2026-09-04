Bijnor News: बुलेट बाइकों से उतारे गए मॉडिफाइड साइलेंसर, चला रोड रोलर
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:52 AM IST
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बिजनौर। बुलेट बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे की आवाज निकालने वालों पर शिकंजा कसा गया है। यातायात पुलिस ने बुलेट बाइकों पर लगे मॉडिफाइड साइलेंसर उतरवाए। बाद में 50 से अधिक साइलेंसरों पर रोलर चलाकर चकनाचूर कर दिया गया।
यातायात पुलिस की ओर से अभियान के तहत बुलेट मोटरसाइकिलों को रोककर साइलेंसर की जांच की जा रही है। जिन बुलेटों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे मिले, उन्हें उतरवा दिया गया। मॉडिफाइड साइलेंसर की तेज आवाज से राहगीरों और आसपास के लोगों को परेशानी होती है। साथ ही इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। पुलिस ने उतरवाए गए 50 से अधिक साइलेंसरों को एक जगह एकत्र कराया और उन पर रोलर चलवाकर नष्ट करा दिया।
एसपी केके विश्नोई ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर उतरवाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सीज और प्रवर्तन की कार्रवाई भी जारी रहेगी। बुलेट समेत अन्य वाहनों में किसी तरह का अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं। मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर सड़क पर तेज आवाज करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
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यातायात पुलिस की ओर से अभियान के तहत बुलेट मोटरसाइकिलों को रोककर साइलेंसर की जांच की जा रही है। जिन बुलेटों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे मिले, उन्हें उतरवा दिया गया। मॉडिफाइड साइलेंसर की तेज आवाज से राहगीरों और आसपास के लोगों को परेशानी होती है। साथ ही इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। पुलिस ने उतरवाए गए 50 से अधिक साइलेंसरों को एक जगह एकत्र कराया और उन पर रोलर चलवाकर नष्ट करा दिया।
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एसपी केके विश्नोई ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर उतरवाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सीज और प्रवर्तन की कार्रवाई भी जारी रहेगी। बुलेट समेत अन्य वाहनों में किसी तरह का अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं। मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर सड़क पर तेज आवाज करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
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