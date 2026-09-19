Bijnor News: सराफा व्यापारी को झांसे में लेकर छह लाख के जेवर उड़ाए

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सराफा व्यापारी मनोज कुमार ने प्राथमिकी में बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे दो युवक बाइक से उसकी दुकान पर पहुंचे। दोनों ने दान देने के लिए दो मोती की माला, चार लौंग और एक ताबीज पसंद किया। इसके बाद युवकों ने व्यापारी से इन्हें सोने के सामान से छुआने कराने का अनुरोध किया। व्यापारी के अनुसार दुकान पर सोने-चांदी का ज्यादा सामान नहीं था। उन्होंने कुछ दिन पहले पहने हुए सोने के आभूषण एक डिब्बे में रखकर सुरक्षित अलमारी में रखे थे। मनोज कुमार ने अलमारी से डिब्बा निकालकर एक सोने की चेन, दो सोने की अंगूठियां और एक लॉकेट उनके सामने रख दिया। आरोप है कि सोने के सामान से छुआने के बहाने दोनों युवक करीब छह लाख रुपये से अधिक कीमत के आभूषण लेकर मौके से भाग गए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।सीओ नगीना राजेश कुमार सोलंकी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। शीघ्र आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।