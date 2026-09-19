Bijnor News: सर्व यूपी ग्रामीण बैंक शाखा में सेंधमारी

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चोर की पूरी गतिविधि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में कंबल ओढ़े चोर बैंक के अंदर घुसता और इधर-उधर घूमता नजर आया है। खिड़की तोड़कर शाखा के अंदर पहुंचते ही चोर ने बिजली के तार दिए। इसके बाद उसने स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ दिया।हालांकि सेफ अलमारी का ताला तोड़ने में नाकाम रहने पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। सुबह बैंक भवन के स्वामी कृष्ण बहादुर ने खिड़की टूटी देखी तो शाखा प्रबंधक रविंद्र कुमार को सूचना दी। बैंक अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो अंदर सामान अस्त-व्यस्त मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं शाखा प्रबंधक रविंद्र कुमार की तहरीर पर पुलिस ने चोरी के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान के प्रयास में जुटी है।