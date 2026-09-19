Bijnor News: गुल्ला टूटने से पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, चालक की मौत
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:42 AM IST
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नगीना । लकड़ी कटान के लिए मुरादाबाद जिले के कांठ से किरतपुर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली कालाखेड़ी अंडरपास के ऊपर गुल्ला (ट्रैक्टर को ट्रॉली से जोड़ने का कुंदा) टूटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कांठ के ग्राम मिश्रीपुर निवासी ट्रैक्टर चालक पाती (40) की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी घायल हो गए।
शुक्रवार की सुबह करीब दस बजे पाती अपने गांव के ही सुलेंद्र (40) और राहुल (20) के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली से किरतपुर लकड़ी कटान के लिए जा रहे थे। बताया जाता है कि काशीपुर-हरिद्वार फोरलेन पर कालाखेड़ी अंडरपास के ऊपर अचानक ट्रैक्टर का गुल्ला टूट गया। इससे ट्रैक्टर का अगला हिस्सा ऊपर उठ गया और वह ट्रॉली समेत पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चला रहे पाती की गर्दन में लोहे की नट-बोल्ट जैसी वस्तु फंस गई। इससे गर्दन में गहरा घाव हो गया और काफी रक्तस्राव होने लगा। सुलेंद्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि राहुल को मामूली चोटें आईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी नगीना पहुंचाया। सुलेंद्र को हायर सेंटर रेफर किया गया है।
सीओ राजेश सिंह सोलंकी ने बताया कि मृतक और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया गया है।
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शुक्रवार की सुबह करीब दस बजे पाती अपने गांव के ही सुलेंद्र (40) और राहुल (20) के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली से किरतपुर लकड़ी कटान के लिए जा रहे थे। बताया जाता है कि काशीपुर-हरिद्वार फोरलेन पर कालाखेड़ी अंडरपास के ऊपर अचानक ट्रैक्टर का गुल्ला टूट गया। इससे ट्रैक्टर का अगला हिस्सा ऊपर उठ गया और वह ट्रॉली समेत पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चला रहे पाती की गर्दन में लोहे की नट-बोल्ट जैसी वस्तु फंस गई। इससे गर्दन में गहरा घाव हो गया और काफी रक्तस्राव होने लगा। सुलेंद्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि राहुल को मामूली चोटें आईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी नगीना पहुंचाया। सुलेंद्र को हायर सेंटर रेफर किया गया है।
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सीओ राजेश सिंह सोलंकी ने बताया कि मृतक और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया गया है।
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