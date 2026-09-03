Bijnor News: दिनभर रुक-रुककर होती रही बारिश, तापमान में गिरावट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं धूप तो कहीं बादल छाने से मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे लेकिन सुबह करीब नौ बजे से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। पूरे दिन रुक-रुककर बारिश होती रही। बुधवार को अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि, मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।बारिश होने से अधिकतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। नगीना स्थित कृषि वेधशाला के प्रेक्षक सतीश कुमार ने बताया कि सितंबर माह में अक्सर बारिश होती है। आगामी दिनों में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।हल्की बारिश में ही जलमग्न हुईं मुख्य बाजार की सड़केंशेरकोट/धामपुर। क्षेत्र में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। शेरकोट में झमाझम बारिश होने से सड़कें जलमग्न हो गईं। मुख्य बाजार में दुकानों के बाहर करीब एक फीट पानी भर गया। सड़क पर जलभराव होने से दुकानदारों, राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ी। दुकानदार साजिद अली, अरविंद कुमार, विनीत, रिंकू आदि का कहना है कि हल्की बारिश होने पर मुख्य बाजार में पानी जमा हो जाता है। जलनिकासी के सही व्यवस्था नहीं है। पालिका ईओ कृष्ण मुरारी का कहना है कि बरसात से पहले नगर की सभी छोटे-बड़े नाले, नालियों की सफाई कराई गई है। बारिश के दौरान कुछ समय के लिए जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।बड़ी मंडी में कीचड़ जमा होने से लोगों को हुई परेशानीधामपुर। धामपुर बड़ी मंडी में बुधवार शाम बारिश हो जाने के बाद कीचड़ जमा हो गई। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। देवेंद्र सिंह, महेंद्र अग्रवाल, मनोज कुमार, दौलत सिंह, कृष्णपाल सिंह आदि ने बताया कि सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन बुधवार को बारिश के बाद कीचड़ जमा होने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। उधर, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रवि शंकर शुक्ल का कहना है कि कुछ व्यापारी पालिका के कार्य में अड़चन पैदा कर रहे हैं। इस मामले का विवाद कोर्ट में चल रहा है। जल्द इसका निर्णय आने वाला है। इसके बाद बड़ी मंडी का सुंदरीकरण कराया जाएगा।