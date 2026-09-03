Bijnor News: प्रसव के बाद अतिरिक्त शुल्क वसूलने और अभद्रता का आरोप

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शिकायती पत्र में ऋतुज शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी पूजा शर्मा को डिलीवरी के लिए एक सितंबर को नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। डिलीवरी के बाद उन्होंने नर्सिंग होम द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया। आरोप है कि इसके बाद स्टाफ ने अतिरिक्त शुल्क की मांग की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान इस्तेमाल की गई दवाइयों के लिए एमआरपी से अधिक कीमत वसूली गई और अधिक संख्या में बिल बनाकर दिए गए।शिकायतकर्ता के अनुसार, बिल के संबंध में जानकारी मांगने पर नर्सिंग होम स्टाफ ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और कहा कि जो बिल बनाया गया है, वही अंतिम है और पूरा भुगतान करना होगा। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायती पत्र के साथ बिल की प्रतिलिपि भी संलग्न की है। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग अथवा मजिस्ट्रेट से जांच कराने तथा दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की मांग की है।