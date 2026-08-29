Bijnor News: मुफ्त का सफर... इंतजार में घंटों खर्च

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रोडवेज बसों में 27 से 29 अगस्त के लिए महिला और उनके सहयात्रियों के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा है। निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलने से रोडवेज बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। शुक्रवार को भी बसों में यात्रियों को बैठने तक की जगह नहीं मिली, जिसके चलते यात्रियों ने खड़े होकर सफर किया। बसों में स्थानीय रूट नगीना, नजीबाबाद, धामपुर, चांदपुर, नूरपुर जाने वाले यात्रियों की अधिक भीड़ रही। यात्रियों को सकुशल उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी जुटे रहे, लेकिन यात्रियों की राहत नहीं मिली। वहीं, सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या बढ़ने से कई स्थानों पर जाम के हालात बने रहे।दो दिन में 52 हजार ने किया निशुल्क सफर : बिजनौर डिपो की बसों में दो दिन के दौरान करीब 52 हजार महिलाओं और उनके सहयात्रियों ने निशुल्क सफर किया। डिपो इंचार्ज प्रदीप कुमार ने बताया कि 27 अगस्त को डिपो की बसों में 17168 महिलाओं एवं उनके सहयात्रियों ने सफर किया। 28 अगस्त को यह संख्या बढ़कर करीब 35 हजार पहुंच गई। निगम की ओर से अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था की गई लेकिन कई रूटों पर भीड़ कम नहीं हुई।