{"_id":"6a93cd0137d8a15ba0069a6e","slug":"bijnor-residents-of-the-district-may-get-affordable-cng-four-sugar-mills-have-proposed-setting-up-plants-2026-08-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिजनौर: जिले में लोगों को सस्ती मिल सकती है सीएनजी, चार चीनी मिलों ने प्लांट लगाने का दिया प्रस्ताव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सीएनजी वाहनों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में बिजनौर में संचालित तीन चीनी मिल सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगैस) प्लांट लगाएंगी। यहां सीएनजी का उत्पादन हो सकेगा। चार चीनी मिलों ने प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है।

जिले में गन्ने से चीनी बनाने के साथ अब उससे निकलने वाले प्रेसमड (मैली) को किसानों को दिया जाता है लेकिन अब इसका प्रयोग सीएनजी तैयार करने के लिए होगा। धामपुर, स्योहारा, बिलाई और चांगीपुर चीनी मिल ने सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगैस) प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। धामपुर चीनी मिल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है। प्लांट शुरू होने के बाद गन्ने के अवशेष और अन्य जैविक सामग्री से सीएनजी तैयार की जाएगी।



विज्ञापन

विज्ञापन

जबकि, बहादरपुर और बुंदकी चीनी मिल ने युवा बायो एनर्जी कंपनी को प्रेसमड उपलब्ध कराने के लिए एमओयू किया है। प्रेसमड चीनी मिलों में चीनी शोधन की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाला जैविक अवशेष है। अब इसका इस्तेमाल बायोगैस और जैविक खाद बनाने में होगा। चीनी मिलों के इस कदम से ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।



विज्ञापन

जिले में सस्ती मिल सकेगी सीएनजी

पेट्रोल पंप स्वामी देवांश गुप्ता का कहना है कि अभी तक आसपास के जिलों से बिजनौर में सीएनजी की सप्लाई हो रही है। अगर, जिले में ही उत्पादन होगा तो ग्राहकों को कम कीमत में ही सीएनजी मिलने की पूरी संभावना है। इससे पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। स्थानीय स्तर पर सीएनजी उपलब्ध होने से परिवहन क्षेत्र को पूरा लाभ मिलेगा।

