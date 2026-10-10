फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Firecracker-making materials hidden in orchard to evade inspection; two arrested.

Bijnor News: चेकिंग से बचने को बाग में छिपा दी पटाखा बनाने की सामग्री, दो गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 01:18 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
Firecracker-making materials hidden in orchard to evade inspection; two arrested.
-आरोपी की फैक्टरी को भी पुलिस ने किया सीज
विज्ञापन

-लाइसेंस की निर्धारित क्षमता से अधिक रखे गए थे विस्फोटक पदार्थ, पुलिस ने गंधक, पोटाश और एल्युमिनियम पाउडर किया बरामद

संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जिले में पटाखा फैक्टरियों पर शिकंजा करने का सिलसिला चल रहा है। अब इसी क्रम में फैक्टरी संचालक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने चेकिंग में पकड़े जाने के डर से विस्फोटक सामग्री फैक्टरी से निकालकर बाग में छिपा दी थी। पुलिस ने आरोपी की फैक्टरी को भी सीज कर दिया है।

शुक्रवार को सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय, तहसीलदार और अग्निशमन विभाग की टीम की मौजूदगी में एक बाग में छापामारी की। पुलिस ने मोहल्ला साबिर निवासी बुखारा गांव सिरधनी निवासी सईद को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने नौ कट्टों में भरा हुआ 336.860 किलोग्राम गंधक बरामद किया है। इसके साथ ही काली राख के चार कट्टे (182.915 किलोग्राम) और पोटाश के छह कट्टे (239.840 किलोग्राम) बरामद किए। इसके अलावा 20 लीटर की एक पेंट कैन, 25 किलोग्राम एल्युमिनियम पाउडर, एक लोहे की मिक्सर मशीन, तीन बड़े और तीन छोटे प्लास्टिक के टब तथा एक लोहे की छन्नी भी मिली है। सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि साबिर के पास आतिशबाजी बनाने की फैक्टरी का लाइसेंस है। जिसने क्षमता से अधिक आतिशबाजी और सामान को फैक्टरी के बजाए बाग में छिपा दिया था। फैक्टरी को सीज कर दिया गया है। साथ ही लाइसेंस भी निरस्त कराने के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed