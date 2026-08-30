Bijnor News: आठ किलोमीटर के दायरे वाले गांव को टोल शुल्क में छूट की मांग
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:48 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:48 AM IST
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बरुकी। पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर डेहरी टोल प्लाजा पर आस पास के लोगों से टोल वसूली को लेकर विरोध शुरू हो गया है। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लोगों ने टोल प्लाजा पर धरना देकर आठ किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को टोल शुल्क से छूट देने की मांग की।
ग्राम शादीपुर के ग्राम प्रधान के पुत्र अपनी कार लेकर टोल प्लाजा पहुंचे। उन्होंने टोल कर्मियों को बताया कि वह मात्र एक किलोमीटर दूर से आए हैं, इसके बावजूद उनसे टोल शुल्क मांगा गया। इसे लेकर दोनों पक्षों में काफी देर तक नोकझोंक हुई। उधर शनिवार को किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता टोल प्लाजा पहुंचे और टोल कर्मियों से वार्ता की। उस समय टोल प्लाजा पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। इसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर टोल कर्मियों को ज्ञापन सौंपा।
संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष विकास चौधरी ने कहा कि टोल प्लाजा के आठ किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के लोगों को टोल शुल्क में छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। काफी समय तक जब कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तब संगठन के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। देर शाम धरने पर एसडीएम नगीना प्रिंस चौधरी पहुंचे तथा किसानों से बात की। किसान संगठन द्वारा 40 गांव की सूची एसडीएम नगीना को दी गई। विकास चौधरी ने कहा कि यह सभी 40 गांव 8 किलोमीटर से भी कम परिधि के अंतर्गत आते हैं। एसडीएम नगीना ने सोमवार को प्रतिनिधिमंडल को कार्यालय आकर वार्ता करने के लिए कहा। इसके बाद धरना समाप्त हो गया।
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ग्राम शादीपुर के ग्राम प्रधान के पुत्र अपनी कार लेकर टोल प्लाजा पहुंचे। उन्होंने टोल कर्मियों को बताया कि वह मात्र एक किलोमीटर दूर से आए हैं, इसके बावजूद उनसे टोल शुल्क मांगा गया। इसे लेकर दोनों पक्षों में काफी देर तक नोकझोंक हुई। उधर शनिवार को किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता टोल प्लाजा पहुंचे और टोल कर्मियों से वार्ता की। उस समय टोल प्लाजा पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। इसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर टोल कर्मियों को ज्ञापन सौंपा।
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संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष विकास चौधरी ने कहा कि टोल प्लाजा के आठ किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के लोगों को टोल शुल्क में छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। काफी समय तक जब कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तब संगठन के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। देर शाम धरने पर एसडीएम नगीना प्रिंस चौधरी पहुंचे तथा किसानों से बात की। किसान संगठन द्वारा 40 गांव की सूची एसडीएम नगीना को दी गई। विकास चौधरी ने कहा कि यह सभी 40 गांव 8 किलोमीटर से भी कम परिधि के अंतर्गत आते हैं। एसडीएम नगीना ने सोमवार को प्रतिनिधिमंडल को कार्यालय आकर वार्ता करने के लिए कहा। इसके बाद धरना समाप्त हो गया।
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