फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Deepchand sentenced to life imprisonment for Nikhil's murder

Bijnor News: निखिल की हत्या में दीपचंद को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 10 Oct 2026 01:16 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
Deepchand sentenced to life imprisonment for Nikhil's murder
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट डॉ. शहजाद अली ने दीपचंद को हत्या का दोषी पाया है। जिसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

थाना चांदपुर में पाहुली निवासी मुनिदेव पुत्र नंद किशोर ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि 17 जून 2023 को वह, उसकी मां और भाई निखिल (18) घर पर मौजूद थे। तभी पड़ोस में रहने वाला दीपचंद पुत्र बुद्ध सिंह गांव पाहुली उनके घर आया और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर दीपचंद ने निखिल के पेट में चाकू से वार कर दिए। चाकू के हमले के कारण निखिल की आंत बाहर आ चुकी थी।
विज्ञापन

घायल हालत में हीलर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। निखिल देहरादून में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। बाहर रहकर पढ़ने की वजह से ही तेजपाल और दीपचंद रंजिश रखते थे। मामले में पुलिस ने दीपचंद और तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना की। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पवार और एडीजीसी प्रमोद शर्मा ने बताया कि पुलिस ने विवेचना करने के बाद दीपचंद के खिलाफ हत्या की धारा और तेजपाल पुत्र बुद्ध सिंह के खिलाफ गाली गलौज की धारा में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। अब अदालत ने दीपचंद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। मामले में वादी के अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि तेजपाल की पत्रावली को अलग कर दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed