Bijnor News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार मैकेनिक की मौत, साथी घायल

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आफताब अपने साथी इकबाल अहमद पुत्र जमीरुद्दीन के साथ बाइक से बिलासपुर (रामपुर) से बेकरी के ओवन की मरम्मत कर घर लौट रहा था। रेहड़ थाना क्षेत्र में पीएनसी के पास पीछे से आ रहे किसी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद वन विभाग के रायपुरी कैंप के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची रेहड़ पुलिस ने 108 एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी अफजलगढ़ भिजवाया। यहां डॉ. मोहित कुमार ने आफताब को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल इकबाल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। मृतक के चाचा नईम अहमद ने बताया कि आफताब पेशे से मैकेनिक था और अपने पीछे पांच मासूम बच्चों को रोता-बिलखता छोड़ गया है।सीओ आलोक सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन की तलाश की जा रही है।