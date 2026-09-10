बिजनौर: गुलदार के हमले में महिला की मौत, नजीबाबाद में भाकियू का चक्का जाम; शव रखकर ग्रामीणों का धरना

अधिकारी मौके पर पहुंचे

सूचना मिलते ही एसडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, सीओ सुनील कुमार सिंह और वन विभाग के डिप्टी रेंजर रामकुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया।

नजीबाबाद में भाकियू ने किया चक्का जाम

महिला की मौत की सूचना के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी आक्रोशित हो गए। नजीबाबाद में डबल फाटक फ्लाईओवर पर कार्यकर्ताओं ने धरना देकर चक्का जाम कर दिया। कार्यकर्ताओं ने गुलदार के लगातार हमलों और महिला की मौत के लिए वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।

जाम से यातायात प्रभावित

भाकियू कार्यकर्ताओं के सड़क पर बैठने से नजीबाबाद में यातायात प्रभावित हुआ। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के हमलों को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

इलाके में दहशत का माहौल

महिला की मौत के बाद आलोपुर और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण खेतों की ओर जाने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि गुलदार को जल्द पकड़ा जाए और क्षेत्र में सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए जाएं।