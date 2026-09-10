यूपी: बिजनौर में गुलदार का आतंक जारी, महिला को मार डाला, ग्रामीणों का धरना

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परिजनों ने घर के बाहर खून पड़ा देखा तो तुरंत शोर मचाया। गांववालों ने आसपास खून के निशान वाले मार्ग पर तलाश शुरू की। उन्होंने देखा कि गुलदार महिला को घसीट कर ले जा रहा था। पीछा करने पर गुलदार लगभग 300 मीटर दूर एक गन्ने के खेत में घुस गया। विज्ञापन



ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए गन्ने के खेतों को खंगाला। तलाशी के दौरान महिला का जख्मी शव खेत में मिला। गुलदार ने बबीता देवी की गर्दन और हाथ को खा लिया था। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी रोष है। परिजनों ने घर के बाहर खून पड़ा देखा तो तुरंत शोर मचाया। गांववालों ने आसपास खून के निशान वाले मार्ग पर तलाश शुरू की। उन्होंने देखा कि गुलदार महिला को घसीट कर ले जा रहा था। पीछा करने पर गुलदार लगभग 300 मीटर दूर एक गन्ने के खेत में घुस गया।ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए गन्ने के खेतों को खंगाला। तलाशी के दौरान महिला का जख्मी शव खेत में मिला। गुलदार ने बबीता देवी की गर्दन और हाथ को खा लिया था। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी रोष है।

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बिजनौर के जलालाबाद इलाके के आलोपुर गांव में एक गुलदार ने 40 वर्षीय अविवाहित महिला बबीता देवी को मार डाला। गुलदार उसे सुबह 6:00 बजे घर के बाहर से उठा ले गया था। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पर शव के साथ धरना शुरू कर दिया है।