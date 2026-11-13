बिजनौर: हाईवे पर वाहन की टक्कर से पति-पत्नी की मौत, कार ने तीन बहनों के इकलौते सात साल के भाई को कुचला

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बिजनौर बदायूं स्टेट हाईवे पर किसी वाहन की टक्कर से बाइक सवार इरशाद (43) और उनकी पत्नी अंजुम (44) की मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार की दोपहर एक बजे बवनपुरा पुलिस चौकी के पास हुआ। दंपती की मौत से परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है।

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जनपद अमरोहा के बछरायूं के मोहल्ला फकीरों वाली गली निवासी इरशाद अहमद अपनी पत्नी अंजुम के साथ बिजनौर के चांदपुर में रिश्तेदारी में शुक्रवार सुबह आया था। दोपहर बाद दोनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही वे चांदपुर-धनौरा मार्ग पर बवनपुरा पुलिस चौकी के निकट पहुंचे, तभी सामने से आ रहे किसी वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए।



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सड़क पर दोनों को घायल अवस्था में पड़ा देख राहगीरों ने 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस से दोनों को उपचार के लिए सीएचसी चांदपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। कुछ देर बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ चांदपुर देशदीपक ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।



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घर के बाहर खेल रहे बालक को कुचला, मौत

अफजलगढ़ स्थित गांव हीरापुरगोकुल उर्फ गढ़वावाला में घर के बाहर खेल रहे अक्षित (7) को कार ने कुचल दिया। बालक की मौत की हो गई। बच्चे की मौत से परिजनों में शोक छाया हुआ है। शुक्रवार को करीब ढाई बजे गांव गढ़वावाला निवासी ईश्वर सिंह बॉबी का बेटा अक्षित घर के बाहर खेल रहा था। तभी तेज रफ्तार कार का पहिया बच्चे के ऊपर चढ़ गया। हादसे में बालक गंभीर रूप से घायल हुआ। परिजन आनन-फानन बच्चे को निजी चिकित्सक के यहां ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन बच्चे को धामपुर स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।